Действие Far Cry 5 развернется на Диком Западе

В сети появилось тизер-видео боевика Far Cry 5. В нем фанатам франшизы показали лес и реку, тело плывущее по ней, бегущего сквозь траву персонажа, маленькую церковь, в колокол которой бьют головой человека.

Утверждается, что действие развернется в штате Монтана, в выдуманном округе Хоуп. При этом Дикий Запад, по мнению журналистов и геймеров, может предстать в современном виде, то есть Far Cry 5 расскажет о современном положении вещей в этом регионе. Кто-то даже строит догадки о сюжете, в центре которого предположительно окажется некий мистический культ.

Полноценного анонса придется подождать до пятницы.