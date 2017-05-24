Sony отказалась комментировать возможность скорого выпуска PlayStation 5

Руководитель Sony Каз Хирай (Kaz Hirai) не стал подтверждать или опровергать вероятность появления еще одной модели PlayStation 4 в 2018-ом году. Он лишь поделился планами японского гиганта реализовать к апрелю 2018-го года (как раз к концу текущего финансового) в общей сложности 78 000 000 консолей PlayStation 4.

Что касается PlayStation 5 и слухах о ее появление уже в следующем году, то их он также комментировать не стал. Напомним, что в сети среди геймеров и некоторых аналитиков распространено мнение, что Sony выпустит новое поколение игровой системы довольно скоро из-за появления слишком мощной Xbox Scorpio.

Четкое и понятное заявление лишь одно — Хирай сообщил, что в этом и следующем году на PS VR и PS4 появится множество новых игр.