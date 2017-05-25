Представлены постеры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

В официальном Twitter'е ремастера Crash Bandicoot появились три постера, посвященные оригинальной трилогии, некогда появившейся на PlayStation за номером один, а 30 июня выходящей на PlayStation 4 в виде Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, которую по всем правилам следует называть не ремастером, а полноценным ремейком. Работа была проделана колоссальная, Crash Bandicoot образца 2017-го года выглядит современно и очень красиво.


Кроме того, авторы пообещали показать в пятницу геймплей переработанной Crash Bandicoot: Warped. Ранее разработчики демонстрировали только первого и второго «Крэша».

Источник
DualShockers
Теги
игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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