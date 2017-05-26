Стартуют бесплатные выходные в Overwatch

Компания Blizzard Entertainment объявила о начале бесплатных выходных в популярном командном шутере Overwatch. Аттракцион невиданной щедрости продлится с сегодняшнего дня, 26 мая. до вторника, 30 мая.





Бесплатный период начнется во всех регионах 26 мая в 21:00 по московскому времени и завершится 30 мая в 09:59 по московскому времени. В это время геймеры смогут бесплатно играть в Overwatch на всех 14 картах за любого из 24 героев. Будут доступны режимы «Быстрая игра», «Своя игра» и «Аркада».

Игроки смогут зарабатывать уровни и контейнеры, получая в свою коллекцию самые разные предметы. Если после бесплатных выходных пользователь решит приобрести игру, то весь его прогресс за эти дни сохранится Для этого потребуется использовать при покупке ту же самую учетную запись Blizzard, Sony Entertainment или Xbox Live, с которой он играл ранее.