10 лучших игр: стратегии

Сергей Калашников, 

Мы собрали десять самых знаковых и самых увлекательных стратегий за всю историю игровой индустрии. Всё в кучу: реальное время, пошаговые сражения, строительные симуляторы, фентези и реальность.

WarCraft II

Самая дорогая сердцу, самая красивая, самая атмосферная и самая увлекательна — так, о WarCraft II, кажется, скажет любой, кто рос в 90-х. «Магазин Игрушек», «Кукуруку» и Zug Zug — пусть WarCraft III совершеннее, в целом интереснее, но все-таки стратегией номер один мы назовем «двойку». И, да, она прекрасно «состарилась»; по-прежнему вызывает интерес и не кажется устаревшей.

Starcraft II

Еще один проект Blizzard в топе, но на этот раз не ретро-RTS, а современная космическая стратегия со всеми актуальными плюшками, вроде красивого хаба, мощного сюжета, великолепных роликов и продуманных перонажей. В центре, впрочем, сбалансированный до абсолюта адиктивный геймплей классической стратегии в реальном времени.

Command & Conquer

Как думаете, какая стратегия находится в самом топе главного «оценочного» сайта Metacritic? Правильно, Command & Conquer, кровь от крови Dune 2, начало занимательной саги о Тибериуме, бесконечных сражениях плохих с хорошими и с видеороликами, великолепными в своей безвкусице.

Civilization IV

Каждая из «Цивилизаций» от гения Сида Мейера (Sid Meier) хороша по-своему. Мы же выбираем «четвертую», которая по-прежнему актуальна, и при этом идет на любом, даже не совсем (и совсем не) современном компьютере. Если собираетесь погрузиться в эту стратегию, то обязательно убедитесь, что располагаете свободным временем в количестве сотни другой часов.

SimCity 3000

Самый правильный градостроительный симулятор с красивой, 2,5D-графикой. Игра по-прежнему актуальна и многими фанатами франшизы считается лучшей в серии. Стратегия высочайшего качества, созданная с большой любовью, разошлась тиражом более 5 миллионов копий.

Company of Heroes

Замечательный пример камерной военной стратегии в реальном времени, эдакая реалистичная вариация Warhammer: Dawn of War — с увлекательными миссиями, нетривиальными решениями и весьма симпатичной, даже по современным меркам, визуальной составляющей.

Heroes of Might & Magic III

Безусловно, самой-самой в культовом сериале Heroes of Might & Magic большинство назовет третью часть. Согласимся. В этой пошаговой фентезийной стратегии, кажется, есть всё, что только может пожелать геймерская душа: красивая 2D-графика с нарисованными с любовью моделями зданий и юнитов, глубокий и разнообразный геймплей и бесконечная реиграбельность.

Rome: Total War

Без упоминания Total War наш топ попросту не был бы полным. В десятку мы ставим третий выпуск франшизы, повествующий о временах Римских завоеваний. Довольно сложная, заставляющая думать и планировать стратегия приглянулась миллионам геймеров — действительно, увлекает не на шутку. Хочется чего-то посовременнее? Попробуйте Total War: Rome II.

Age of Empires II

Довольно простая, при этом сбалансированная и в меру динамичная, именно Age of Empires II считается вершиной развития серии (хотя и третья часть вполне себе ничего), которая пережила свое время и по-прежнему вызывает интерес. Берите HD-переиздание. Настоящая RTS для народа!

XCOM 2

Самая свежая игра в нашей подборке, последняя XCOM во всем превзошла оригинал Enemy Unknown. Великолепный сценарий, большое разнообразие путей развития (при этом существуют по-настоящему тупиковые варианты), оптимальный уровень сложности — рай для фанатов комплексных стратегий старого образца.

Автор
Сергей Калашников
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