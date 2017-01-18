10 самых ожидаемых игр 2017 года для PC

Сергей Калашников, 

В 2017 году пользователям, предпочитающим в качестве игровой платформы PC, будет, чем заняться. Разработчики, не покладая рук, трудятся над большим количеством как отличных AAA-проектов, так и над инди-произведениями. Мы собрали наиболее перспективные произведения. Некоторые из них мультиплатформенные, другие же ожидаются к релизу исключительно на персональных компьютерах.

Torment: Tides of Numenera 

Самая главная классическая RPG года, идейная наследница культовой Planescape: Torment, уже успела отправиться в печать. Релиз состоится, как и ожидалось, 28 февраля. Сложный, необычный мир, нетривиальные дизайнерские решения, харизматичные персонажи — есть высокая доля вероятности, что Torment окажется лучшим творением inXile. 


Warhammer 40,000: Dawn of War III

Серия Dawn of War продолжает радовать поклонников стратегий в реальном времени даже спустя 12 лет после своего появления. Разработка третьей части заняла долгий срок (Dawn of War II - Retribution вышла около 5 лет назад), но разочаровываться вряд ли придется. С первого дня сыграть позволят за три расы: Космических Десантников, Эльдаров и Орков.

Vampyr 

У Vampyr есть все шансы стать главной вампирской ролевой игрой по ту сторону Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Неизъезженная тематика, сеттинг Первой мировой войны и разработчики из Dontnod, авторы потрясающей Life is Strange — все слагаемые потенциального успеха на своих местах. 

Mass Effect: Andromeda

Следующую часть Mass Effect от BioWare ждут, кажется, все фанаты творчества студии в целом и поклонники оригинальной трилогии в частности. На этот раз игрокам предложат новый действующий состав героев и совершенно новый уголок вселенной для исследования. 

Resident Evil 7: BioHazard

В Capcom неожиданно решились на эксперимент и превратили следующую номерную часть хоррора Resident Evil в игру от первого лица, с тягучей атмосферой на манер P.T. (а иногда и Outlast) и необходимостью опасаться ваших врагов. Впрочем, поиграв в демо-версию дольше, понимаешь, что это все-таки Resident Evil и, вполне возможно, самый пугающий во франшизе.

Divinity: Original Sin II

Продолжение красивой, атмосферной ролевой игры с увлекательными пошаговыми сражениями в замечательном фентезийном мире и с продуманным кооперативным режимом. К тому же наверняка с фирменным юмором, необычными действующими лицами и неглупым сюжетом. 

Prey

Переосмысление оригинального космического шутера, а не продолжение, как ожидалось ранее. Впрочем, авторы Dishonored вряд ли разочаруют; мы вправе ожидать первоклассного боевика с хорошим и умным сюжетом. 

ELEX 

Создатели "Готики" полны решимости ворваться в мир современных RPG с фентезийно-научным сеттингом, реалистичной графикой и большим миром без швов.

BattleTech

Потенциальный пожиратель времени для тех, кто питает слабость к гигантским пилотируемым роботам и кто вырос на "Роботе Джоксе". К тому же, в легендарной вселенной BattleTech. Действие разворачивается в далеком будущем. 

For Honor

Один из самых мощных проектов от Ubisoft за последние годы. У For Honor есть все шансы стать главным массовым многопользовательским развлечением года. Интересня боевая система, сражения рыцарей, самураев и викингов — существует вероятность, что всё это впоследствии превратят в сериал.

Другие ожидаемые игры 2017 года для PC

  • Sniper Elite 4: Самая важная игра про снайперов, на этот раз с действием в Италии.
  • Halo Wars 2: Продолжение стратегии в реальном времени в мире Halo.
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Ghost Recon в полноценном открытом мире.
  • South Park: The Fractured But Whole: Для фанатов специфического юмора.
  • Agony: Жестокий и мрачный хоррор о глубинах ада.
  • Outlast II: Продолжение нашумевшего ужаса от первого лица.
  • Sea of Thieves: Главная пиратская игра года.
  • Agents of Mayhem: Обязательная зубодробительный фантастический боевик от создателей Saints Row.
  • The Bard's Tale IV: Еще одна серьезная RPG от inXile. И еще одно возрождение классической ролевой серии.
  • Conan Exiles: Игрокам предложат выжить в суровом мире вселенной "Конана".
  • Escape from Tarkov: Многопользовательский ролевой боевик из России.
  • Thimbleweed Park: Классическая адвенчура от Рона Гилберта, создателя Maniac Mansion и The Secret of Monkey Island.
Автор
Сергей Калашников
Теги
игры топ

Комментарии

Из рубрикиИгры
На чём играют в кризис? Факты из статистики Steam
10 худших игр 2016 года
10 лучших игр 2016 года

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 264
5 лучших смартфонов 2016 года 261
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 110