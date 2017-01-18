10 самых ожидаемых игр 2017 года для PC
В 2017 году пользователям, предпочитающим в качестве игровой платформы PC, будет, чем заняться. Разработчики, не покладая рук, трудятся над большим количеством как отличных AAA-проектов, так и над инди-произведениями. Мы собрали наиболее перспективные произведения. Некоторые из них мультиплатформенные, другие же ожидаются к релизу исключительно на персональных компьютерах.
Torment: Tides of Numenera
Самая главная классическая RPG года, идейная наследница культовой Planescape: Torment, уже успела отправиться в печать. Релиз состоится, как и ожидалось, 28 февраля. Сложный, необычный мир, нетривиальные дизайнерские решения, харизматичные персонажи — есть высокая доля вероятности, что Torment окажется лучшим творением inXile.
Warhammer 40,000: Dawn of War III
Серия Dawn of War продолжает радовать поклонников стратегий в реальном времени даже спустя 12 лет после своего появления. Разработка третьей части заняла долгий срок (Dawn of War II - Retribution вышла около 5 лет назад), но разочаровываться вряд ли придется. С первого дня сыграть позволят за три расы: Космических Десантников, Эльдаров и Орков.
Vampyr
У Vampyr есть все шансы стать главной вампирской ролевой игрой по ту сторону Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Неизъезженная тематика, сеттинг Первой мировой войны и разработчики из Dontnod, авторы потрясающей Life is Strange — все слагаемые потенциального успеха на своих местах.
Mass Effect: Andromeda
Следующую часть Mass Effect от BioWare ждут, кажется, все фанаты творчества студии в целом и поклонники оригинальной трилогии в частности. На этот раз игрокам предложат новый действующий состав героев и совершенно новый уголок вселенной для исследования.
Resident Evil 7: BioHazard
В Capcom неожиданно решились на эксперимент и превратили следующую номерную часть хоррора Resident Evil в игру от первого лица, с тягучей атмосферой на манер P.T. (а иногда и Outlast) и необходимостью опасаться ваших врагов. Впрочем, поиграв в демо-версию дольше, понимаешь, что это все-таки Resident Evil и, вполне возможно, самый пугающий во франшизе.
Divinity: Original Sin II
Продолжение красивой, атмосферной ролевой игры с увлекательными пошаговыми сражениями в замечательном фентезийном мире и с продуманным кооперативным режимом. К тому же наверняка с фирменным юмором, необычными действующими лицами и неглупым сюжетом.
Prey
Переосмысление оригинального космического шутера, а не продолжение, как ожидалось ранее. Впрочем, авторы Dishonored вряд ли разочаруют; мы вправе ожидать первоклассного боевика с хорошим и умным сюжетом.
ELEX
Создатели "Готики" полны решимости ворваться в мир современных RPG с фентезийно-научным сеттингом, реалистичной графикой и большим миром без швов.
BattleTech
Потенциальный пожиратель времени для тех, кто питает слабость к гигантским пилотируемым роботам и кто вырос на "Роботе Джоксе". К тому же, в легендарной вселенной BattleTech. Действие разворачивается в далеком будущем.
For Honor
Один из самых мощных проектов от Ubisoft за последние годы. У For Honor есть все шансы стать главным массовым многопользовательским развлечением года. Интересня боевая система, сражения рыцарей, самураев и викингов — существует вероятность, что всё это впоследствии превратят в сериал.
Другие ожидаемые игры 2017 года для PC
- Sniper Elite 4: Самая важная игра про снайперов, на этот раз с действием в Италии.
- Halo Wars 2: Продолжение стратегии в реальном времени в мире Halo.
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Ghost Recon в полноценном открытом мире.
- South Park: The Fractured But Whole: Для фанатов специфического юмора.
- Agony: Жестокий и мрачный хоррор о глубинах ада.
- Outlast II: Продолжение нашумевшего ужаса от первого лица.
- Sea of Thieves: Главная пиратская игра года.
- Agents of Mayhem: Обязательная зубодробительный фантастический боевик от создателей Saints Row.
- The Bard's Tale IV: Еще одна серьезная RPG от inXile. И еще одно возрождение классической ролевой серии.
- Conan Exiles: Игрокам предложат выжить в суровом мире вселенной "Конана".
- Escape from Tarkov: Многопользовательский ролевой боевик из России.
- Thimbleweed Park: Классическая адвенчура от Рона Гилберта, создателя Maniac Mansion и The Secret of Monkey Island.