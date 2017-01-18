10 самых ожидаемых игр 2017 года для PC

В 2017 году пользователям, предпочитающим в качестве игровой платформы PC, будет, чем заняться. Разработчики, не покладая рук, трудятся над большим количеством как отличных AAA-проектов, так и над инди-произведениями. Мы собрали наиболее перспективные произведения. Некоторые из них мультиплатформенные, другие же ожидаются к релизу исключительно на персональных компьютерах.

Torment: Tides of Numenera

Самая главная классическая RPG года, идейная наследница культовой Planescape: Torment, уже успела отправиться в печать. Релиз состоится, как и ожидалось, 28 февраля. Сложный, необычный мир, нетривиальные дизайнерские решения, харизматичные персонажи — есть высокая доля вероятности, что Torment окажется лучшим творением inXile.





Warhammer 40,000: Dawn of War III

Серия Dawn of War продолжает радовать поклонников стратегий в реальном времени даже спустя 12 лет после своего появления. Разработка третьей части заняла долгий срок (Dawn of War II - Retribution вышла около 5 лет назад), но разочаровываться вряд ли придется. С первого дня сыграть позволят за три расы: Космических Десантников, Эльдаров и Орков.

Vampyr

У Vampyr есть все шансы стать главной вампирской ролевой игрой по ту сторону Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Неизъезженная тематика, сеттинг Первой мировой войны и разработчики из Dontnod, авторы потрясающей Life is Strange — все слагаемые потенциального успеха на своих местах.

Mass Effect: Andromeda

Следующую часть Mass Effect от BioWare ждут, кажется, все фанаты творчества студии в целом и поклонники оригинальной трилогии в частности. На этот раз игрокам предложат новый действующий состав героев и совершенно новый уголок вселенной для исследования.

Resident Evil 7: BioHazard

В Capcom неожиданно решились на эксперимент и превратили следующую номерную часть хоррора Resident Evil в игру от первого лица, с тягучей атмосферой на манер P.T. (а иногда и Outlast) и необходимостью опасаться ваших врагов. Впрочем, поиграв в демо-версию дольше, понимаешь, что это все-таки Resident Evil и, вполне возможно, самый пугающий во франшизе.

Divinity: Original Sin II

Продолжение красивой, атмосферной ролевой игры с увлекательными пошаговыми сражениями в замечательном фентезийном мире и с продуманным кооперативным режимом. К тому же наверняка с фирменным юмором, необычными действующими лицами и неглупым сюжетом.

Prey

Переосмысление оригинального космического шутера, а не продолжение, как ожидалось ранее. Впрочем, авторы Dishonored вряд ли разочаруют; мы вправе ожидать первоклассного боевика с хорошим и умным сюжетом.

ELEX

Создатели "Готики" полны решимости ворваться в мир современных RPG с фентезийно-научным сеттингом, реалистичной графикой и большим миром без швов.

BattleTech

Потенциальный пожиратель времени для тех, кто питает слабость к гигантским пилотируемым роботам и кто вырос на "Роботе Джоксе". К тому же, в легендарной вселенной BattleTech. Действие разворачивается в далеком будущем.

For Honor

Один из самых мощных проектов от Ubisoft за последние годы. У For Honor есть все шансы стать главным массовым многопользовательским развлечением года. Интересня боевая система, сражения рыцарей, самураев и викингов — существует вероятность, что всё это впоследствии превратят в сериал.

Другие ожидаемые игры 2017 года для PC

Sniper Elite 4 : Самая важная игра про снайперов, на этот раз с действием в Италии.

: Самая важная игра про снайперов, на этот раз с действием в Италии. Halo Wars 2 : Продолжение стратегии в реальном времени в мире Halo.

: Продолжение стратегии в реальном времени в мире Halo. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands : Ghost Recon в полноценном открытом мире.

: Ghost Recon в полноценном открытом мире. South Park: The Fractured But Whole : Для фанатов специфического юмора.

: Для фанатов специфического юмора. Agony : Жестокий и мрачный хоррор о глубинах ада.

: Жестокий и мрачный хоррор о глубинах ада. Outlast II : Продолжение нашумевшего ужаса от первого лица.

: Продолжение нашумевшего ужаса от первого лица. Sea of Thieves : Главная пиратская игра года.

: Главная пиратская игра года. Agents of Mayhem : Обязательная зубодробительный фантастический боевик от создателей Saints Row.

: Обязательная зубодробительный фантастический боевик от создателей Saints Row. The Bard's Tale IV : Еще одна серьезная RPG от inXile. И еще одно возрождение классической ролевой серии.

: Еще одна серьезная RPG от inXile. И еще одно возрождение классической ролевой серии. Conan Exiles : Игрокам предложат выжить в суровом мире вселенной "Конана".

: Игрокам предложат выжить в суровом мире вселенной "Конана". Escape from Tarkov : Многопользовательский ролевой боевик из России.

: Многопользовательский ролевой боевик из России. Thimbleweed Park: Классическая адвенчура от Рона Гилберта, создателя Maniac Mansion и The Secret of Monkey Island.