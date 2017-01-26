Всё о Nintendo Switch: геймерский компьютер в кармане или пародия на игровой гаджет?

Nintendo Switch — главная надежда любителей крутых игр вдали от дома. И неслыханная попытка «усидеть на двух стульях», чтобы переманить и аудиторию «настольных» консолей, и всех, кто устал от примитивных игр на смартфонах. Победит ли универсальная консоль армию разрозненных устройств для игр?

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Консоли Nintendo? Те самые, что похожи на Dendy?

Боже, храни Японию! Только благодаря этой диковинной стране живы портативные консоли, для которых выходят «полноценные» игры. Не перелицованные «птицы против свиней», не поросшие мхом адаптации компьютерных игр, и не бесплатные проекты с идеей «заплати, чтобы выиграть». А интересные и масштабные проекты, со скидкой на потенциал консоли и японский колорит, конечно.

Когда-то давным-давно, в далёкой галактике у портативных консолей Nintendo были альтернативы — те же творения Sony (PSP и PS Vita), с гораздо более серьёзной миной, прицелом на по-голливудски зрелищные игры и навороченным железом. Да вот только между дешёвыми и простыми играми в мобильниках и дорогими-навороченными в отдельном устройстве (консоли) аудитория чаще предпочитала первый вариант. А ещё докучали пираты, смартфонный бум и хватка Apple, когда речь заходила об ассортименте игр. В итоге «игры для масс» перекочевали в мобильники, царствуют в App Store и Google Play Маркет и работают почти на любом мобильнике, начиная с «мусорных» смартфонов за 3 тысячи рублей. А Nintendo «окопалась» вместе с любителями жанров JRPG да фан-клубами Покемонов и Марио, на которых, впрочем, не озолотишься.



Nintendo 3DS остаётся в строю — Switch ориентирован на другую аудиторию

Поэтому Nintendo экспериментирует, и делает это с переменным успехом — Wii в 2006 году стала сенсационной по геймплею и открыла моду на отслеживание движений игроков. Подражания в виде Microsoft Kinect и PS Move появились позже, но с такими новшествами Nintendo эффектно утерла нос конкурентам, которые гонялись только за детализацией графики и дрались на никому в итоге не нужных «болванках» HD-DVD и BluRay.

Карманные консоли Nintendo чувствовали себя превосходно ещё со времён GameBoy начала двухтысячных — ни Sega, ни Atari уже не могли конкурировать с «большой N» на равных, а игровой «протосмартфон» Nokia N-Gage большой популярностью не пользовался, да и игр для него было мало. Переродившиеся из GameBoy в DS консоли были очень необычными (тачскрины, трёхмерное изображение в 3DS), а ещё с 2005 года их немного «потрепала» PlayStation Portable, в которой экспериментов было меньше, а громких тайтлов для «простых трудящихся» — больше. Но портативные PlayStation умерли, а 3DS — здравствует даже на шестом году конвейерной жизни, когда её домашний побратим с геймпадом-планшетом (Wii U) потянул Nintendo ко дну.

А вот Switch родилась уже тогда, когда планшеты всем окончательно надоели, игры в смартфонах не переродились в искусство, а домашние консоли переняли слишком многое у настольных компьютеров. Среди такого разброда, погона за «графоном» по одну сторону баррикад и «free-2-play» по другую Nintendo вдруг делает ставку на консоль-планшет — одну и ту же вместо домашней и портативной моделей. Сможет ли игровое устройство 2-в-1 заменить своих узкоспециализированных предшественников (как это сделали смартфоны), или Switch не угодит никому из двух лагерей игроков?



Стационарная и портативная консоль в одной упаковке — очень вкусное предложение

Крутой процессор и смешная автономность

Начнём, пожалуй, с аспекта, который в Nintendo никогда не был приоритетным — «грубой» мощи железа. Как ни странно, в этом плане Switch не даёт весомых оснований для критики — ноутбучные Intel Core определённо не подходят для 6-дюймовых планшетов, Core M — не про графику вообще, а универсальные Snapdragon сконструированы, чтобы дотянуть с включенными чатиками и быстро сохранять снимки на сэлфи-камеру в 5-дюймовом смартфоне, а не для максимальной крутой графики в играх. MediaTek подходят для игр ещё хуже, поэтому из опытных в мобильных устройствах производителей с упором на «графон» остаётся… правильно, NVIDIA. Приунывшая и исчезнувшая сначала из смартфонов, а потом и из планшетов, но всё ещё крутая в графике для гаджетов NVIDIA.

Итак, известные на данный момент характеристики:

Чипсет: NVIDIA Tegra X2 (Parker), 16 нм FinFET

Процессор: 6 ядер (4x Cortex-A57 + 2x Denver). Так называемая архитектура big.SUPER взамен big.LITTLE, привычной по смартфонам. «Крутой и ещё круче», если говорить более понятным языком.

«Пятьдесят седьмые» ядра выглядят приветом из 2015 года, но в случае с Tegra они будут выполнять роль энергосберегающей связки — вся серьёзная игровая нагрузка придётся на разработанные самой NVIDIA высокочастотные ядра Denver. Помнится, в Nexus 9 два ядра Denver без поддержки кластера из Cortex-A15 уделывали «в щепки» Snapdragon 810, даже когда последний не терял производительность из-за троттлинга.

Tergra X2 — лучший чип для игрового планшета из всех существующих



Графика: GeForce 7 ULP на базе архитектуры Pascal (как в настольных компьютерах, но урезанной, чтобы не разряжать аккумулятор моментально). Включает себя 256 ядер CUDA, о производительности которых остаётся только догадываться. Помнится, такое же количество ядер в Tegra X1 с архитектурой Maxwell оказалось на 50% быстрее, чем Adreno 530 в Qualcomm Snapdragon 820. С новой архитектурой разница в производительности увеличится — новый техпроцесс своё дело сделает.

Оперативная память: 4 Гбайт (6 Гбайт в десктопном режиме) DDR4 в двухканальном режиме. Для игрового устройства вполне достаточно — это вам не «винду» с антивирусами и Ориджином таскать на задворках.

Аккумулятор: ёмкость вам знать не положено. Просто знайте, что в зависимости от навороченности игры аккумулятора может хватит на 6 часов, а может и на 2,5. Быстрая зарядка, судя по всему, не поддерживается, скорость зарядки от нуля до 100% пока хранится в тайне. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Разработчиков такая автономность, к слову не смущает — они прямым текстом говорят, что автономность Switch — это дополнительная «фишка», а сама консоль, прежде всего, домашняя и на длительную работу вдали от розетки не рассчитана.

Накопители: 32 Гбайт + слот для игровых картриджей. А вот здесь «ой», потому что объём современных игр давно перешагнул за 30 гигабайт и растёт дальше. Даже если урезать качество текстур до минимально приемлемого уровня в HD/Full HD-разрешениях, игры не похудеют радикальным образом. Готовьтесь к основательным тратам на картриджи и имейте в виду, что игры придётся загружать в консоль «дедовским» способом. То есть, картриджами. Потому что наваливать память сотнями гигабайт дорого, даже если речь идёт о медлительных картах памяти microSD. А Nintendo боится медлительности этих ваших карточек из Алиэкспресса, поэтому придётся довольствоваться фирменными картриджами по не менее фирменным ценам.



Игровые картриджи возвращаются

Быстрая ли у Switch начинка? Супер-быстрая по меркам переносных консолей и неплохая — в сравнении с настольными консолями. Лучше, чем в PlayStation 3/Xbox 360, но хуже, чем в Xbox One/PS4. Однако среди смартфонов и планшетов по быстродействию конкурентов у Switch просто нет.

Правда, есть несколько «но». Ходят слухи, что изначально автомобильную (для умных «машинок») Tegra X2 урезали по частотам, чтобы она не стала «печью» в 6,2-дюймовой консоли. С другой стороны, есть информация, что в «десктопном» режиме Switch всё же использует чипсет на 100%, а ограничения касаются только «планшетного» геймплея при работе от аккумулятора.

Но вопрос оптимизации остаётся открытым, потому что в стартовом наборе игр для Switch нет ни одного «крайзиса», который выжал бы все соки из экзотической Tegra. Да и не-крайзисов в стартовой линейке консоли пока очень мало. О чём сейчас и поговорим.

Светлое будущее для «мариобоев» и классика игропрома для всех остальных

Всякий неопытный покупатель, который поглядывает на консоли Nintendo и ожидает найти среди игр привычные по ПК и мейнстримным консолям хиты, впадает в ступор — привычных стрелялок-автосимуляторов и приключенческих игр на японских консолях крайне мало, и поначалу территория консолей Nintendo кажется «выжженной землёй». Но это ложное представление, потому что сообщество любителей Wii/Wii U и 3DS прекрасно чувствует себя с «импортозамещением» и покупает консоли Nintendo не ради «попсы», которую можно пройти на банальном ПК, а ради игр, которых больше нет нигде.

Приготовьтесь к тому, что в мире Nintendo самые любимые и востребованные игры принадлежат к франшизам Mario (он платформеров до гоночных аркад), The Legend of Zelda (приключенский экшн), Bayonetta (слэшер), Xenoblade (JRPG), да

всяческие Покемоны. Прежде, чем осуждать игры на японской консоли, подумайте о том, что дегенеративные пострелушки в Call of Duty или «жвачка» из Assassin’s Creed выглядит гораздо более пошло и бестолково, чем популярные игры в экосистеме Nintendo.

Но проблема состоит в том, что даже хитов по меркам «мариобоев» Switch пока предложить не может — переиздание Mario Kart 8 Deluxe, которое фанаты давно распробовали на Wii U, переиздение Rayman Legends, Minecraft, Lego, Farming Simulator, например. Из интригующего для «прохожих» — новая часть Sonic, Ultra Street Fighter, FIFA и «гвоздь программы» — портированный со «взрослых» консолей TES: Skyrim.

Как видите — никаких «батлфилдов» и прочих «нидфорспидов» для самой крутой портативной консоли в ближайшее время ожидать не стоит. И Switch можно было бы «хоронить» с первого дня её появления, если бы не одно «но» — очарование консолей Nintendo держится на совершенно других материях.

Вы просто не умеете её готовить

Фемонен Нинтендо примерно такой же, как феномен Apple — гики крутят пальцем у виска, кивают на морально устаревшую начинку и скудный потенциал новинок (айфону постоянно доставалось за количество ядер, макбукам — за ограничения в объёме ОЗУ), обязательно припоминают недостачу чего-нибудь общеупотребимого (как же в Macbook Air да без DVD-привода, ай-яй-яй!) и выносят приговор «это никто не станет покупать». А потом с удивлением наблюдают, как их «хардкорные» PlayStation подхватывают моду «танцев» перед консолью с телевизором, или как из андроидофонов исчезает поддержка карт памяти и 3,5 мм разъёмов.

В действительности, есть много причин покупать Nintendo Switch:

Потому что настолько же крутых портативных консолей больше нет (NVIDIA «сдулась» со своими непопулярными Shield). На ультрабуке особо не поиграешь, да и недешёвое это удовольствие, а игровые лэптопы — нечто ужасное с точки зрения удобства транспортировки и цены.

(NVIDIA «сдулась» со своими непопулярными Shield). На ультрабуке особо не поиграешь, да и недешёвое это удовольствие, а игровые лэптопы — нечто ужасное с точки зрения удобства транспортировки и цены. Игры на смартфонах стали слишком примитивными и нацелены только на донат. Nintendo сможет противопоставить упадку действительно масштабные и продуманные японские RPG, слэшеры, файтинги (простите за англицизмы), приключенческие и стилизованные под ретро альтернативы.

и нацелены только на донат. Nintendo сможет противопоставить упадку действительно масштабные и продуманные японские RPG, слэшеры, файтинги (простите за англицизмы), приключенческие и стилизованные под ретро альтернативы. Нацеленность на молодёжь и игры в компании с друзьями. Nintendo явным образом намекает, что Switch подойдёт скорее молодым жизнерадостным тусовщикам, чем детям (для них есть 3DS) или взрослой аудитории (этим ребятам вполне хватает сессионных игр наподобие The Division или мельтешения в Овервотчах). А вот в Switch можно разворачивать локальную игровую сеть и играть даже ввосьмером. Вполне себе стиль позабытых нынче компьютерных клубов.



Интерактивные игры на двоих — отличительная «фишка» Nintendo Switch

К тому же Switch предлагает самые крутые геймпады из ныне существующих — Joy-Con. Мало того, что они способны как пристёгиваться к планшету, так и в базу полноразмерного контроллера — комплект из правой и левой составляющей геймпада можно переквалифицировать в два контроллера для игры за одной консолью! И… доить корову, устраивать дуэли или боксировать, например. Если вы думаете, что никто этим не будет заниматься — вспомните недавнее сумасшествие с ловцами покемонов и убедитесь в обратном. Я уже не говорю о том, что Joy-Con украсит не только хипстерское пати, но и классическое русское застолье — Михалыч будет не менее рад «подстрелить» Семёныча в стиле Дикого Запада, чем ребята в зауженных джинсах и модных шапочках.

Глоток свежего воздуха после «игровой попсы» . PlayStation, Xbox и персональные компьютеры стали слишком похожи друг на друга и по начинке, и по ассортименту игр. Почти все лучшие игры (кроме Uncharted и The Last of Us, пожалуй) современности можно найти на ПК — «печатной машинке» с видеокартой внутри. И падать ниц перед совершенством графики тоже стоит перед компьютером (если Project Scorpio не совершит революцию вопреки кривым рукам Microsoft). Для всего остального есть Switch, который сумеет развлечь не графикой и не пострелушками «на серьёзных щах», а игровым процессом, в кои-то веки.

. PlayStation, Xbox и персональные компьютеры стали слишком похожи друг на друга и по начинке, и по ассортименту игр. Почти все лучшие игры (кроме Uncharted и The Last of Us, пожалуй) современности можно найти на ПК — «печатной машинке» с видеокартой внутри. И падать ниц перед совершенством графики тоже стоит перед компьютером (если Project Scorpio не совершит революцию вопреки кривым рукам Microsoft). Для всего остального есть Switch, который сумеет развлечь не графикой и не пострелушками «на серьёзных щах», а игровым процессом, в кои-то веки. Портированные «полноценные» игры с PlayStation 3 или Xbox 360. Ну а чем чёрт не шутит? Если Nintendo Switch станет достаточно популярной, появится вероятность, что на неё портируют какой-нибудь Dragon Age, Devil May Cry или GTA 4, в конце концов. Главное, чтобы средства для разработки и портирования игр под Switch были удобны для программистов — с этим у Nintendo обычно не всё гладко. Да и с ёмкостью картриджей пока не всё понятно — смогут ли они вместить по-настоящему маштабные игры.



Skyrim в кармане — пока самый весомый предлог для покупки Switch хардкорной аудиторией

Жадность самурая сгубила

Недостатков у Nintendo Switch хватает. Почти все они связаны с финансовой составляющей, а часть относится к техническим компромиссам:

Либо ты богатый, либо ты аскет. В лучших капиталистических традициях (помните гостиницу «Экономическая» в приключениях Незнайки на Луне?) покупатель гибридной консоли платит ничуть не меньше, чем новоявленный владелец стационарных моделей. Если не больше. Берём в руки калькулятор:

Консоль — 22-23 тысячи рублей. В сравнении с привычными PS4/Xbox One не то, чтобы дёшево, но не забывайте, что столько же стоит средней паршивости мобильник, а качественынй планшет (iPad Pro с 32 Гбайт памяти, например) обойдётся вам в 2 раза дороже.

Доступ к мультиплееру — за ежемесячную доплату (пока стесняются сказать, в каком размере). При этом пока не понятно, стоит ли ждать подарочные игры за ежемесячную подписку, зато известно, что древние, как девятиэтажки в моём районе, порты игр от NES и SNES будут выдавать сроком на месяц, а потом отбирать. Очень мотивирует.

Игры — от 3 тысяч рублей за самые простые (наподобие тех, в которых можно «доить корову») до 6 тысяч за картриджи с играми версии Special Edition. Даже в стране победившей демократии такие цены считают негуманными, а в России настолько дорогие игрушки будут по карману только избранным.

Платформа, способная подзаряжать «половинки» Joy-Con — 2 тысячи рублей. Да-да, стандартная платформа для установки контроллеров — пластиковая пустышка, в которой геймпад довольно быстро разрядится.

Цельный геймпад для игры дома — 4 тысячи рублей.

Автономность . Крепить PowerBank к консоли в дороге, конечно, можно, но в целом будьте готовы к картине «2,5 часа серьёзной игры — и на зарядку становись».

. Крепить PowerBank к консоли в дороге, конечно, можно, но в целом будьте готовы к картине «2,5 часа серьёзной игры — и на зарядку становись». Графон не завезли. Игры на PlayStation 4 и Xbox One уже сейчас выглядят не в пример лучше, а с PS4 Pro и Project Scorpio графика станет даже чуть лучше. Поэтому все, кто путешествует редко, будут не без основания поглядывать в сторону стационарных консолей.

Игры на PlayStation 4 и Xbox One уже сейчас выглядят не в пример лучше, а с PS4 Pro и Project Scorpio графика станет даже чуть лучше. Поэтому все, кто путешествует редко, будут не без основания поглядывать в сторону стационарных консолей. Игры на любителя. Согласно закону «Я лиса и я не хочу ничего делать» получаем следующую формулу: «я среднестатистический любитель игр и я не хочу драм о японских метросексуалах. Я хочу крутые пушки, тюнингованные тачки, вторую часть Сталкера и путешествовать в роли Ведьмака с крутым лутом». Альтернативные взгляды у современных игроков встречаются гораздо реже.

Брать или не брать?

Если вы хорошо представляете, какие игры популярны на консолях Nintendo (или владели одной из таких консолей да были довольны) — смысл приобретать Switch есть. Даже если она скоропостижно «помрёт» для рынка Европы и США, возможность прикупить аксессуары и картриджи с заветными японскими играми никуда не денется. Эпоха алиэкспрессов же!

Если у вас есть мощный ПК для того, чтобы запускать на нём мейнстрим-игрушки, но не хватает игр «с душой» или «с приколами» — Switch вам понравится. Отличный вариант для того, чтобы развлечь компанию друзей или скрасить время по дороге на работу или домой.

А вот если вы ждёте, что Switch подарит вам GTA, Battlefield и полноценные Need for Speed на планшетной диагонали — умерьте свой пыл и ждите соответствующих анонсов. В противном случае вам может быть очень досадно за потраченные впустую 23 тысячи рублей.