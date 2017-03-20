10 лучших игр в жанре файтинг

Хотите набить морду ближнему? Знайте: это совершенно здоровое желание, заложенное в человека миллионами лет эволюции. И лучше для ваших социальных связей и безопаснее для здоровья это делать с геймпадом в руках. Мы подобрали десятку лучших игр жанра файтингов за всю историю. Ready? Fight!

Primal Rage

Вряд ли сегодня кто-нибудь помнит эту игру, однако закоренелые фанаты файтингов, росшие в 1990-х, наверняка проводили за ней многие часы. Не самая сбалансированная, но, совершенно точно самая необычная представителньица жанра — драться в Primal Rage предлагалось за динозавров.

Mortal Kombat II

Легендарный, кровавый, самый мрачный, чудовищно жестокий, атмосферный, Mortal Kombat II остался в наших сердцах навсегда. Большинство из нас играло в него на Sega Mega Drive, однако игра была доступна и на многих других платформах. Идеальный сиквел и идеальный же файтинг, который хорошо постарел и способен доставить много удовольствия и сегодня. Именно «двойка» попала в наш топ, как лучшая и самая правильная «Смертельная Битва».

Dead or Alive 3

А в серии Dead or Alive, прославившейся во многом благодаря формам сексуальных девиц, лучшей мы назовем Dead or Alive 3 (хотя с этим будут спорить поклонники). Именно в третьем выпуске появилась продуманная и довольно глубокая боевая система.

Tekken 3

Tekken 3 стала самой продаваемой и самой культовой частью бесконечного файтинг-сериала, с которым геймеры знакомились на игровой приставке PlayStation. Собственно, старожилы по-прежнему считают игровой процесс Tekken 3 эталонно сбалансированным. Да, нам нравится Tekken Tag Tournament 2, однако, вне всяких сомнений, Tekken 3 — до сих пор непревзойденная вершина Tekken.

Bushido Blade

Bushido Blade была непонята большинством, поэтому колоссальных продаж и статуса «иконы» не приобрела. Однако это по-настоящему знаковое произведение, где решающим мог стать каждый удар мечом. И еще, если вам нужен идеальный симулятор сражений самураев – ничего лучше по-прежнему не придумано.

Virtua Fighter 2

Virtua Fighter 2 я, к примеру, впервые обнаружил в большом зале игровых автоматов (да, да, аркады в 1990-х развивались и в России). Там-то мы и оттачивали мастерство сражений с друзьями, бросая железные монетки в аппарат. Sega Saturn, к сожалению, популярностью в России не пользовалась. Virtua Fighter – один из тех файтингов, в которые действительно необходимо учиться играть.

Soul Calibur

Одна из лучших игр для Dreamcast и также лучший выпуск в сериале Soul Calibur. Сбалансированный ростер персонажей, красивая графика (что примечательно, до сих пор красивая), замечательная музыка и аддиктивный геймплей — в общем и целом должна быть в библиотеке любого фаната виртуальных драк.

Killer Instinct

Когда Nintendo потребовалась своя версия кровавого файтинга для Super Nintendo, на свет появился Killer Instinct. У этой игры безусловно есть свое лицо. Современный вариант для Xbox One – также весьма достойный вариант.

Street Fighter 2

Street Fighter 2 в различных переизданиях выходил и продолжает выходит на протяжении почти трех десятков лет — настолько удачной оказалась оригинальная концепция. К слову, именно «двойка» по-прежнему остается лучшей игрой франшизы и лучшим 2D-файтингом в истории. Любопытно, что первая версия Street Fighter 2 вышла в 1991-ом году, а последняя — Super Street Fighter II Turbo HD Remix — в 2008. Последняя ли? А вот и нет. На Nintendo Switch в мае выходит Ultra Street Fighter II: The Final Challengers.

Super Smash Bros. Wii U

Не совсем обычный файтинг, скорее — аркадный платформер с элементами файтинга, практически отдельный жанр, созданный Nintendo. На Wii U вышла лучшая версия. Прекрасно подойдет для теплых вечерних посиделок с друзьями.