10 худших игр 2016 года

С лучшими играми 2016-го года мы вас, надеемся, что в более, чем менее, полной мере познакомили. Пришло время разобраться и с аутсайдерами игровой индустрии уходящих 12 месяцев, а также с самыми значительными разочарованиями.

Ghostbusters: Перезапуск «Охотников за Привидениями» в кино традиционно снабдили игровым проектом по мотивам в виде шутера, который на стадии разработки казался довольно интригующим. Но, не случилось; в отличие от предыдщих виртуальных Ghostbusters это скучная, неинтересная игра, которая по совершенно надуманным причинам продается по цене AAA-блокбастеров. Мимо!



Ghostbusters 2016

No Man's Sky: Главным разочарованием игрового года, и с этим вряд ли кто-то станет спорить, стала No Man's Sky. "Игра мечты" с немыслимой свободой, живописными планетами и безграничной реиграбельностью в финальном варианте предстала пустым ночным кошмаром с чудовищными безжизненными планетами, их мерзкими обитателями и всяким отсутствием стимула к прохождению. Разработчики обещают все исправить в грядущих DLC. Ну-ну.



No Man's Sky

Mafia III: Проект, испорченный технической составляющей, устаревшей механикой и однообразными миссиями. История в игре, безусловно, рассказывается интересная, однако духа и атмосферы «Мафии» тут практически не осталось.



Mafia III

Mighty No. 9: На нее возлагали надежды сотни тысяч поклонников жанра, многие пожертвовали свои кровные на Kickstarter'е. Но почему-то платформер от талантливых и опытных разработчиков не удался. Во многом из-за слишком низкого уровня сложности.



Mighty No. 9

7 Days to Die: Казавшаяся перспективной, эта зомби-игра о конце света оказалась бледной пародией на Dead Rising и иже с ними. Некрасивая, с плохим управлением, ее попросту лучше пропустить.



7 Days to Die

Homefront: The Revolution: Разочаровывающиймя боевик с интересной завязкой, но очень слабым исполнением. Однообразный геймплей и «деревянные» персонажи; лучше потратить время на что-то еще.



Homefront: The Revolution

Umbrella Corps: Позор франшизы Resident Evil; игра, которой лучше бы попросту не существовало. Один из самых худших многопользовательских проектов года.



Umbrella Corps

Bombshell: Очередой проходной проект, который на стадии разработки казался перспективным. Графика из позапрошлого поколения PC-игр, с неудобным управлением и откровенно тупым сюжетом. И создали этот кошмар создатели самого Дюка Нюкема!



Bombshell

Mirror's Edge: Catalyst: Ожидали прорыв, а получили пустой город, однообразный геймплей и куцый сюжет. Разве что графика симпатичная.



Mirror's Edge: Catalyst

Super Mario Run: Рейтинг в 2,5 звезды в App Store — результат не только высокой цены. Игра попросту слишком короткая, в ней недостает контента. Убогий PvP-режим не увлекает, а «строительство своего королевства» отнимет у вас не более 30-40 минут в целом. Все бы ничего, если бы Nintendo продолжила выпускать новые уровни в будущем. Но, увы, компания уже заявила, что Super Mario Run — это полностью готовый продукт, который не будет меняться.



Super Mario Run