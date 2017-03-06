Фитнес-браслет Fitbit Alta HR постоянно отслеживает пульс

Компания Fitbit представила новый фитнес-браслет Fitbit Alta HR. Он позиционируется производителем как самый тонкий в мире фитнес-браслет с постоянным отслеживанием пульса.





В нем используется технология PurePulse, есть автоматическое распознавание упражнений, продвинутое отслеживания сна с распознаванием фаз сна и их продолжительности.





Время автономной работы достигает семи дней. Как и другие устройства Fitbit, новый Fitbit Alta HR предлагается в разных вариантах расцветки и ремешков. Базовая модель за $149,95 включает черный, серо-голубой, коралловый и розовый цветовые варианты с подходящим алюминиевым трекером. Предусмотрено также два специальных издания с розовым ремешком и отделанным розовым золотом трекером, а также черный вариант за $179,95. Продажи начнутся в апреле 2017 года, а предварительные заказы начинают приниматься сегодня.