Смарт-куртка Levi’s и Google выйдет осенью

Подразделение Google ATAP (Google’s Advanced Technology and Projects) на фестивале SXSW рассекретила подробности о смарт-куртке, которая готовится к выпуску совместно с компанией Levi Straus.







Этот носимый гаджет под гордым названием Levi’s Commuter Trucker Jacket изначально был анонсирован на прошлогодней конференции Google I/O для разработчиков.





Как сообщается теперь, смарт-куртка в мужской и женской версиях начнет продаваться осенью 2017 года, а цена составит около 350 долларов США. По своей функциональности она близка к смарт-часам.





Куртка отслеживает движения, за счет специальных сенсоров на рукаве производится распознавание жестов по ткани для управления плеером, приема звонков и тому подобного. Подключение к смартфону производится по Bluetooth.