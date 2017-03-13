Смарт-куртка Levi’s и Google выйдет осенью

Подразделение Google ATAP (Google’s Advanced Technology and Projects) на фестивале SXSW рассекретила подробности о смарт-куртке, которая готовится к выпуску совместно с компанией Levi Straus.



Этот носимый гаджет под гордым названием Levi’s Commuter Trucker Jacket изначально был анонсирован на прошлогодней конференции Google I/O для разработчиков.


Как сообщается теперь, смарт-куртка в мужской и женской версиях начнет продаваться осенью 2017 года, а цена составит около 350 долларов США. По своей функциональности она близка к смарт-часам.


Куртка отслеживает движения, за счет специальных сенсоров на рукаве производится распознавание жестов по ткани для управления плеером, приема звонков и тому подобного. Подключение к смартфону производится по Bluetooth.

Источник
Google
Теги
Google фитнес

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