Garmin представила фитнес-трекер Vivosmart 3

Компания Garmin представила фитнес-трекер Vivosmart 3. Модель позиционируется производителем как гаджет для людей, которые серьезно увлечены спортом, но не являются профессиональными спортсменами.


Трекер обладает различными функциями для отслеживания спортивной формы, включая VO2 max и «Спортивный возраст». VO2 max представляет собой показатель, характеризующий способности поглощать и усваивать кислород, он используется в том числе для определения «Спортивного возраста» по сравнению с реальным возрастом. Одной из изюминок стала функция круглосуточного контроля уровня стресса. Если пульс слишком превышает норму, трекер предложит дыхательное упражнение для расслабления.


Vivosmart 3 считает количество шагов и этажей подъема, сожженные калории, отслеживает минуты интенсивной нагрузки и параметры сна. С браслетом можно принимать душ и плавать в бассейне. Аккумулятор позволяет трекеру работать без подзарядки до пяти дней. Отметим, что у трекера нет встроенного GPS.

Продажи Garmin Vivosmart 3 уже начались, цена для США составляет 140 долларов. Он доступен в двух цветах, черном и фиолетовом, с тремя размерами несменных ремешков.

Источник
Garmin
Теги
фитнес-трекер спорт Garmin фитнес Garmin Vivosmart 3

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