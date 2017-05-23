Фитнес-браслет Huawei Honor Band A2 получил OLED-дисплей и пульсомер

Компания Huawei представила новый фитнес-браслет Honor Band A2. Это наследник прошлогоднего Honor Band A1. Самыми заметными изменениями стали появившийся дисплей и датчик для измерения пульса.





Honor Band A2 оснащается 0,96-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем. Браслет защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Функции включают шагомер, отслеживание упражнений, сна и напоминания о необходимости подвигаться при излишне неподвижном образе жизни. Аккумулятора емкостью 95 мАч хватает на 9 дней автономной активной работы и 18 дней в режиме ожидания.

Браслет поддерживает интерфейс Bluetooth 4.2 и способен работать со смартфонами на Android 4.4 или iOS 8.0 и выше. Huawei Honor Band A2 поступит в продажу в Китае с 9 июня по цене около 30 долларов США с ремешками черного, зеленого, белого и красного цветов.