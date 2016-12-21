Apple впервые начала продавать восстановленные Apple Watch

Компания Apple начала продавать в своем онлайн-магазине восстановленные смарт-часы Apple Watch. Это произошло впервые с момента релиза смарт-часов Apple весной 2015 года.


В американском онлайн-магазине секция с восстановленными Apple Watch на данный момент включает модели Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2 со снижением цены от 14% до 16%, в зависимости от конфигурации. Оригинальные же Apple Watch восстановленными не предлагаются.

Так, доступны алюминиевые и стальные версии в размерах 38 и 42 мм. Алюминиевые модели Apple Watch стартуют от $229 за 38-мм версию, что составляет скидку в $40. Стальные Apple Watch с версии 42-мм стартуют от $469, что составляет скидку в $80. Все восстановленные смарт-часы Apple Watch включают зарядные кабели и полную годовую гарантию, так же как и полностью новые Apple Watch.

Напомним, восстановленные продукты Apple представляют собой бывшие в употреблении устройства, которые прошли в компании процесс "восстановления" перед повторной продажей, прошли соотвествующие тесты на работоспособность, функциональность, получили замену некачественных компонентов и так далее.

Источник
MacRumors
Теги
Apple смарт-часы Apple Watch Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1

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