Avast назвала самые прожорливые приложения под Android

Компания Avast Software, специализирующаяся на информационной безопасности, опубликовала статистику о самых прожорливых приложениях для операционной системы Android в третьем квартале 2016 года.


В рейтинге наиболее ресурсоемких приложений, с точки зрения расхода заряда батареи, памяти и трафика, появились такие решения, как приложение для знакомств Tinder, приложение для чтения Wattpad и новостное приложение The Guardian. В то время как новостные приложения Daily Mail Online и ynet, а также мессенджер WhatsCall вошли в десятку наиболее «прожорливых» приложений, автоматически запускаемых на смартфонах.


Рейтинг самых ресурсоемких приложений, автоматически запускаемых на смартфонах следующий:

  1. Facebook
  2. musical.ly
  3. Google Maps
  4. WhatsCall
  5. Daily Mail Online 
  6. Instagram
  7. ynet
  8. BBM
  9. Facebook Pages Manager
  10. Facebook Messenger

Если смотреть на приложения, запускаемые пользователями, то здесь ситуация немного иная: на первом месте находится Snapchat, на втором Spotify, на третьем Wattpad, на четвертом — мессенджер Line, затем Amazon Shopping, Tinder, SmartNews, Clean Master, Google Sheets иThe Guardian.


Интенсивнее всего расходуют заряд аккумулятора среди автоматически запускаемых приложений сервисы Samsung Link, Samsung Security, а также Beaming Service for Samsung. Среди запускаемых пользователем приложений рекордсменами стали Samsung WatchON, Telstra и OLX Free Classifieds.


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