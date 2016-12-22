Avast назвала самые прожорливые приложения под Android

Компания Avast Software, специализирующаяся на информационной безопасности, опубликовала статистику о самых прожорливых приложениях для операционной системы Android в третьем квартале 2016 года.





В рейтинге наиболее ресурсоемких приложений, с точки зрения расхода заряда батареи, памяти и трафика, появились такие решения, как приложение для знакомств Tinder, приложение для чтения Wattpad и новостное приложение The Guardian. В то время как новостные приложения Daily Mail Online и ynet, а также мессенджер WhatsCall вошли в десятку наиболее «прожорливых» приложений, автоматически запускаемых на смартфонах.





Рейтинг самых ресурсоемких приложений, автоматически запускаемых на смартфонах следующий:

Facebook musical.ly Google Maps WhatsCall Daily Mail Online Instagram ynet BBM Facebook Pages Manager Facebook Messenger

Если смотреть на приложения, запускаемые пользователями, то здесь ситуация немного иная: на первом месте находится Snapchat, на втором Spotify, на третьем Wattpad, на четвертом — мессенджер Line, затем Amazon Shopping, Tinder, SmartNews, Clean Master, Google Sheets иThe Guardian.





Интенсивнее всего расходуют заряд аккумулятора среди автоматически запускаемых приложений сервисы Samsung Link, Samsung Security, а также Beaming Service for Samsung. Среди запускаемых пользователем приложений рекордсменами стали Samsung WatchON, Telstra и OLX Free Classifieds.



