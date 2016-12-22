Huawei готовит новое поколение смартфонов Y3 и Y5

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о следующем поколении недорогих смартфонов Huawei Y3 и Y5, которое пока не было представлено официально.





По данным источника, Huawei Y3 III с маркировкой CRO-xxx и Huawei Y5 III с маркировкой MYA-xxx базируются на процессорах MediaTek MT6737 или MT6580. Конкретный процессор зависит от региона выпуска аппарата. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Дополнительные технические характеристики пока неизвестны.

Отметим, что Huawei представила второе поколение смартфонов Y3 и Y5 весной 2016 года, так что логично ожидать дебюта третьего поколения в начале 2017 года.