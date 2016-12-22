Huawei готовит новое поколение смартфонов Y3 и Y5

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о следующем поколении недорогих смартфонов Huawei Y3 и Y5, которое пока не было представлено официально.


По данным источника, Huawei Y3 III с маркировкой CRO-xxx и Huawei Y5 III с маркировкой MYA-xxx базируются на процессорах MediaTek MT6737 или MT6580. Конкретный процессор зависит от региона выпуска аппарата. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Дополнительные технические характеристики пока неизвестны.

Отметим, что Huawei представила второе поколение смартфонов Y3 и Y5 весной 2016 года, так что логично ожидать дебюта третьего поколения в начале 2017 года.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID Huawei

Комментарии

Материалы по теме

Huawei обещает скорый выпуск смартфона Honor 8 в России

19 августа

Huawei представила Mate 9 Lite

21 ноября

Huawei представила стильный смартфон Honor Magic с живой магией

16 декабря

IFA 2016: Huawei представила смартфоны Nova и Nova Plus среднего уровня

1 сентября

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября
Из рубрикиТелефоны
HD-смартфон Oukitel C5 Pro оценен в $75
У Yota пропадет безлимитный интернет для новых абонентов
Десятиядерный смартфон Xiaomi Redmi Note 4 появился в двух новых цветах

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 283
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76