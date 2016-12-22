У Yota пропадет безлимитный интернет для новых абонентов

С 25 января 2017 года сотовый оператор Yota обновит пакеты услуг для смартфона, устранив безлимит для мобильного интернета. Об этом рассказал журналистам Владимир Добрынин, генеральный директор Yota, на прошедшей сегодня пресс-конференции.





Изменения коснутся только новых абонентов, а текущие клиенты смогут продолжать наслаждаться мобильным интернетом без ограничений. На данный момент оператор на называет конкретные условия новых тарифов, но намекнул на снижение цен для пакетных предложений, поскольку абонентам не придется "переплачивать наценку за неиспользованный безлимит". Также с января обещан пакет "Безлимитные мобильные приложения" с основными социальными сетями и мессенджерами.

Отметим, что на данный момент тарифные опции для пользователей смартфонов по умолчанию включают безлимитный интернет. При этом по подсчетам компании , 85% абонентов используют не более 5 ГБ трафика в месяц.