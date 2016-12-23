Смартфон Blackberry Mercury с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах

В сети появились рендеры следующего смартфона BlackBerry, пока еще не представленный официально — модели под кодовым названием Mercury с QWERTY-клавиатурой. Их опубликовал китайский ресурс Anzhuo.cn.


По данным источника, 4,5-дюймовый дисплей смартфона будет изогнутым, а в клавишу пробела интегрируют сканер отпечатков пальцев. Также он отмечает, что смартфон окажется уровня флагманов и получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 821, а время автономной работы достигнет двух дней.


Согласно более ранней информации, смартфон BlackBerry Mercury дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.

Источник
Anzhuo.cn
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY BlackBerry Mercury

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