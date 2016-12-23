Складные мобильные устройства начнут завоевывать рынок в 2018 году

Гибкие мобильные устройства начнут массово производить в 2018 году, утверждает крупный поставщик компонентов Kolon Industries. Представители этой компании, играющей важнейшую роль в разработке технологии, заявили, что от трех до пяти компаний станут выпускать такие устройства в 2018-ом году. К 2019 году популярность подобных гаджетов вырастет, они могут завоевать до 20% рынка смартфонов в Южной Корее.

Kolon Industries является единственным в мире производителем, изготавливающим бесцветную пленку из полиимида, призванную заменить в складных дисплеях стеклянную подложку. Такую пленку уже закупают гиганты вроде Samsung и LG.

Гнуться, утверждают сотрудники Kolon, смартфоны будут на 5 мм, а не на 1 мм, как предполагалось ранее.