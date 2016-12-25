Cyanogen сворачивает проект CyanogenMod

Компания Cyanogen сообщил, что отключит все свои сервисы 31 декабря, в последний день уходящего года. На официальном сайте появилось сообщение следующего содержания: "Консолидация Cyanogen продолжается. Все сервисы и сборки перестанут быть доступными не позднее 31 декабря 2016 года".

Напомним, что в уходящем году в Cyanogen произошли массовые увольнения, покинул ее и сам вдохновитель открытой операционной системы CyanogenMod Стив Кондик (Steve Kondik).

Впрочем, открытый исходный код продолжит быть доступным всем тем, кто желает самостоятельно заняться созданием CyanogenMod.

Что будет с самой компанией, неизвестно.