Cyanogen сворачивает проект CyanogenMod

Компания Cyanogen сообщил, что отключит все свои сервисы 31 декабря, в последний день уходящего года. На официальном сайте появилось сообщение следующего содержания: "Консолидация Cyanogen продолжается. Все сервисы и сборки перестанут быть доступными не позднее 31 декабря 2016 года". 

Напомним, что в уходящем году в Cyanogen произошли массовые увольнения, покинул ее и сам вдохновитель открытой операционной системы CyanogenMod Стив Кондик (Steve Kondik). 

Впрочем, открытый исходный код продолжит быть доступным всем тем, кто желает самостоятельно заняться созданием CyanogenMod. 

Что будет с самой компанией, неизвестно.

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Huawei, Oppo и Vivo могут отказаться от использования чипов MediaTek Helio X30
Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8
Смартфон Blackberry Mercury с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 291
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 130
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 98