Смартфон BlackBerry Mercury в США можно будет купить через Verizon

Еще не анонсированный смартфон BlackBerry Mercury в США будет доступен у крупного оператора связи Verizon. Об этом сообщил хорошо известный Роланд Квандт (Roland Quandt), который ошибается редко. В своем Twitter'е он написал: «BlackBerry “Mercury” BBB100 в США будет доступен через Verizon».

Цена, впрочем, как и дата старта продаж, остаются в тайне. Предполагается, что новинка оснащается физической QWERTY клавиатурой, создается TCL, однако дизайн устройства придумали именно в BlackBerry. Устройство основано на чипе Snapdragon 821, имеет 4,5-дюймовый изогнутый дисплей и мощную батарею.