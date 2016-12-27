Смартфон BlackBerry Mercury в США можно будет купить через Verizon

Еще не анонсированный смартфон BlackBerry Mercury в США будет доступен у крупного оператора связи Verizon. Об этом сообщил хорошо известный Роланд Квандт (Roland Quandt), который ошибается редко. В своем Twitter'е он написал: «BlackBerry “Mercury” BBB100 в США будет доступен через Verizon».

Цена, впрочем, как и дата старта продаж, остаются в тайне. Предполагается, что новинка оснащается физической QWERTY клавиатурой, создается TCL, однако дизайн устройства придумали именно в BlackBerry. Устройство основано на чипе Snapdragon 821, имеет 4,5-дюймовый изогнутый дисплей и мощную батарею.  

Источник
GSMArena
Теги
BLACKBERRY смартфоны BlackBerry Mercury

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Китайцы показали Samsung Galaxy C5 Pro
Флагманский Xiaomi Mi 6 дебютирует только в апреле
Android Pay заработает в России в 2017 году

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 344
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 169
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 99