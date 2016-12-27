Apple выпустит 5-дюймовый iPhone 7s с двойной вертикальной камерой

Компания Apple может представить новый iPhone среднего размера, который займет место между существующими 4,7- и 5,5-дюймовыми iPhone и iPhone Plus. Об этом сообщил японский профильный ресурс MacOkatara со ссылкой на источники среди тайваньских поставщиков.



Макет камеры iPhone 7s

Источники MacOkatara еще раз подчеркнули, что в 2017 году Apple выпустит слегка обновленные версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus. К ним также будет добавлен смартфон среднего размера — диагональю 5 дюймов. Еще одним отличием среднего смартфона станет двойная камера, установленная вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus. Прочие характеристики пока еще не утверждены и могут измениться к моменту релиза. Как отмечают представители поставщиков, характеристики должны быть утверждены к концу второго квартала 2017 финансового года Apple, то есть к марту календарного 2017 года.



Камера iPhone 7 Plus

Ранее MacOkatara уже рассказывал о донесениях от тех же источников, утверждающих, что новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Якобы они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством по этой версии станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной.



Цветовые варианты iPhone 7s

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.



Концепт iPhone 8 в сравнении

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.



Концепт iPhone 8 в сравнении

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.



Концепт iPhone 8 в сравнении

Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.