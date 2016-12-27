Samsung подтвердила защиту от воды смартфонов Galaxy A 2017

Малазийское подразделение компании Samsung подтвердило скоры анонс обновления смартфонов Galaxy A, опубликовав в собственном аккаунте Twitter тизер с хештегом #A2017liveunplanned. Кроме того, тизер намекает на наличие у новых смартфонов защиты от воды.


Напомним, в январе 2017 года ожидается анонс смартфонов Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7 (2017). Возможно, их дебют состоится на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Согласно более ранним утечкам, модель Galaxy A7 (2017) получит сертификацию IP68, судя по тизеру, аналогичная защита может появиться и у других представителей серии.

Источник
Samsung Mobile Malaysia
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A5 2017 Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy A7 2017

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