Sony Xperia XZ (2017) засветился на живом фото

В сеть утекла размытая живая фотография, на которой показана фронтальная панель следующего поколения смартфона Sony Xperia XZ, пока еще не представленного официально. Фото опубликовал профильный ресурс SlashLeaks.





На фото можно заметить изогнутый дисплей и двойные динамики. По предварительной информации, Sony Xperia XZ 2017 года выпуска получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 и станет первым флагманом Xperia, преодолевшим рубеж в 3 ГБ оперативной памяти.

На выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, у Sony запланирована пресс-конференция к открытию. Есть вероятность, что Sony Xperia XZ (2017) дебютирует на ней, но они невелики.