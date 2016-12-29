В сети появились рендеры Samsung Galaxy A5 и Galaxy A3

В сеть утекли рендеры смартфонов Galaxy A5 и Galaxy A3, которые, вместе с Galaxy A7, будут официально анонсированы на следующей неделе, 5 января.

Фотографии ниже предназначены для прессы и демонстрируют переднюю и заднюю часть обеих моделей. Велика вероятность, что именно эти рендеры производитель использует в будущей маркетинговой кампании гаджетов.

Дизайнер у Galaxy A5 и Galaxy A3 в общем схожий, однако размеры разные. A5 оснащается 5,2-дюймовый дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей, а A3 – 4,7-дюймовым с разрешением 1280 х 720 пикселей.

Внутри A5 предположительно находится 8-ядерный чип Exynos 7880, 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ и аккумулятор на 3300 мАч. У A3 начинка попроще — 8-ядерный чип Exynos 7870, 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ и батарея на 3000 мАч.  


Источник
phone Arena
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смартфоны Samsung Galaxy A5 2017 Samsung Galaxy A3 2017

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