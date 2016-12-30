Текстовое сообщение в iMessage ломает iPhone и iPad

Исследователь безопасности под ником Vincedes3 обнаружил новый способ вывести из строя iPhone или iPad, буквально, отправив, на них текстовое сообщение через iMessage.





Для этого достаточно отправить жертве сообщение с вредоносной ссылкой на специальный файл в формате vcf, используемый для обмена контактами, и дождаться, когда пользователь нажмет на это сообщение. Предварительно данный файл понадобится скачать и загрузить в какое-нибудь облачное хранилище, вроде iCloud Drive и Dropbox, чтобы получить ссылку на него для отправки жертве.

Такой "хак" действует на iPhone и iPad, работающих под управлением операционной системы от iOS 8 версии до iOS 10.2.1. Самая неприятная вещь здесь в том, что простой пользователь не сможет починить затем устройство, если не будет знать точных инструкций по исправлению. Перезагрузка устройства или закрытие приложение Messages не решают проблему.

К счастью, Vincedes3 опубликовал не только метод вывода гаджетов из строя, но и способ починки. Впрочем, в любом случае, не рекомендуем ставить эксперименты по выводу из строя iPhone своих друзей и знакомых.