Загадочный смартфон Meizu засветился в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне от китайской компании Meizu, который пока не был представлен официально.


Пока неясно, как именно будет называться данная модель. Она войдет в бюджетную серию Blue Charm и ожидается к выпуску в ближайшее время, возможно даже в январе 2017 года.


По данным китайских источников, смартфон порадует любителей селфи качеством съемки 5-мегапиксельной фронтальной камеры со вспышкой. Также отмечается 5-дюймовый дисплей. Если нам удалось правильно понять машинный перевод с китайского, то экран получил яркость 500 нит и может выполнять функции "мягкой" вспышки для съемки селфи.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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