Загадочный смартфон Meizu засветился в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне от китайской компании Meizu, который пока не был представлен официально.





Пока неясно, как именно будет называться данная модель. Она войдет в бюджетную серию Blue Charm и ожидается к выпуску в ближайшее время, возможно даже в январе 2017 года.





По данным китайских источников, смартфон порадует любителей селфи качеством съемки 5-мегапиксельной фронтальной камеры со вспышкой. Также отмечается 5-дюймовый дисплей. Если нам удалось правильно понять машинный перевод с китайского, то экран получил яркость 500 нит и может выполнять функции "мягкой" вспышки для съемки селфи.