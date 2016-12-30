В Китае сертифицировали Nokia TA-1000

Новый смартфон Nokia под модельным обозначением TA-1000 получил сертификат CCC (China Compulsory Certification или 3С). Информации немного — в базе указано лишь, что смартфон поставляется со стандартным зарядным устройством 5V/2A. Однако журналист уже предположили, что TA-1000 это уже известный Nokia E1, в основе которого лежит чип Snapdragon и который оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти.

При этом утверждается, что новинка получит 5,5-дюймовый дисплей и современную операционную систему Android 7.0.

Предполагается, что до осени 2017 года HMD и Nokia представят пять смартфонов.  

Источник
GSMArena
Теги
Nokia смартфоны Nokia E1

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung подтвердила закрытие программы бета-тестирование Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge
Рассекречены планы Meizu на 2017 год
Что случилось 29.12.2016?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 362
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 192
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 104
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104