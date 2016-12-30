В Китае сертифицировали Nokia TA-1000

Новый смартфон Nokia под модельным обозначением TA-1000 получил сертификат CCC (China Compulsory Certification или 3С). Информации немного — в базе указано лишь, что смартфон поставляется со стандартным зарядным устройством 5V/2A. Однако журналист уже предположили, что TA-1000 это уже известный Nokia E1, в основе которого лежит чип Snapdragon и который оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти.

При этом утверждается, что новинка получит 5,5-дюймовый дисплей и современную операционную систему Android 7.0.

Предполагается, что до осени 2017 года HMD и Nokia представят пять смартфонов.