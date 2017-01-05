CES 2017: Недорогой смартфон ZTE Blade V8 Pro получил двойную камеру

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания ZTE представила смартфон Blade V8 Pro. Он относится к среднему уровню, но при этом оснащен двойной основной камерой.


Камера состоит из двух 13-мегапиксельных модулей с двумя объективами, позволяющих менять глубину резкости и создавать снимки в стиле портретного режима на iPhone 7 Plus.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку. Емкость аккумулятора достигает 3140 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C.

Смартфон ZTE Blade V8 Pro уже доступен в США для предварительного заказа по цене 229,98 доллара США.

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Источник
ZTE
Теги
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