CES 2017: Huawei запустил Mate 9 с голосовым помощником Amazon Alexa

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Huawei объявила о запуске в США смартфона Mate 9. Таким образом, анонсированный в ноябре 2016 года флагман теперь выходит за пределы Китая. Американская версия смартфона получила пару отличий от оригинального.


Во-первых, на него предустановлен голосовой помощник Alexa от компании Amazon, а во-вторых, на нем появилась платформа виртуальной реальности Daydream. По своим аппаратным техническим характеристикам Huawei Mate 9 остался прежними.


Он заключен в металлический корпус и получил 5,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Дисплей используется обычный, плоский, со стеклом 2.5D. Основная камера сертифицирована Leica, состоит из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора, оптической системы стабилизации изображения и двухцветной двойной вспышки. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено две SIM-карты, поддержка LTE. Аккумулятор обладает емкостью на 4000 мАч с технологией Super Charge. Сканер отпечатков пальцев на задней панели поддерживает жесты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.

Huawei Mate 9 поступит в продажу в США на текущей неделе за 600 долларов.

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Источник
Huawei
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