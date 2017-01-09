Флагманские Huawei P10 и P10 Plus дебютируют в марте или апреле

Глава потребительского подразделения Huawei рассекретил примерные сроки выпуска следующих флагманских смартфонов компании. По даннным источника, Huawei P10 и P10 Plus могут дебютировать в марте или апреле 2017 года. Пока не ясно до конца, будут ли обе модели с плоскими экранами или появится версия Huawei P10 Plus с изогнутым с двух сторон дисплеем.


Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

По данным из бенчмарка GFXBench, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), восьмиядерным фирменным процессором HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ на накопителе. Что касается камер, то указана 12-мегапиксельная тыльная и 8-мегапиксельная фронтальная. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
AndroidSoul
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P10 Huawei P10 Plus

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