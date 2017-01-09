Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 4X, который пока не был представлен официально.





На фото можно разглядеть смартфон в серебристом цветовом исполнении с передней и задних сторон. Отметим, что дизайн аппарата на новых фото несколько отличается от внешнего вида смартфона на фотографиях, опубликованных китайским центром по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. В частности, иначе расположен сканер отпечатков пальцев и имеется аппаратная домашняя кнопка, в которой, вероятно, и размещен сканер.





Судя по данным TENAA, смартфон базируется на десятиядерном процессоре MediaTek Helio X20, до 4 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечаются 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей),13-мегапиксельная основная камера, сканер отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4100 мАч.

Пока создает впечатление, что главным отличием от оригинала станет возросший объем оперативной памяти и накопителя. При этом более ранние слухи также предполагали переход на процессор Qualcomm Snapdragon 653.