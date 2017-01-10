Характеристики HTC Alpine или HTC U Play засветились в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона HTC Alpine, также известного под названием HTC U Play.





По предварительным данным, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 2500 мАч. Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio P10, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Прошлые утечки отмечали порт USB Type-C и отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. Дебют HTC U Play ожидается на мероприятии, назначенном компанией HTC на 12 января.