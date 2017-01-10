Характеристики HTC U Ultra засветились в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона HTC U Ultra, также известного под кодовым названием HTC Ocean Note.


По предварительным данным, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной камерой с модулями на 24 Мп и 13 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, от 4 ГБ оперативной и от 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дебют HTC U Ultra может состояться на мероприятии, назначенном компанией HTC на 12 января 2017 года.

Источник
Slashleaks
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC Ocean Note

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