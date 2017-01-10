Представлен 5,7-дюймовый QHD+ широкоформатный дисплей для LG G6

LG Display анонсировала свою свежую разработку — первый в своем роде 5,7-дюймовый QHD+ LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9, предназначенный для использования в смартфонах.



LG G5 SE с 5,3-дюймовым QHD-дисплеем 16:9

Как специально отмечается в пресс-релизе, такой дисплей будет поставляться LG Electronics для следующего флагманского смартфона 2017 года выпуска. Предполагается, что речь идет о модели LG G6.

По мнению производителя, соотношение сторон 18:9 более удобно для просмотра видео, чем экраны 4:3, 3:2, 5:3 или 16:9, а также лучше оптимизировано для многозадачности с функциями разделения экрана. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Дисплей отличается тонкостью, толщина без учета защитного дисплея составляет менее 1 мм, и уменьшенными рамки вокруг экрана — на 20% сверху и 10% по бокам. Кроме того, производитель отмечает сниженную на 30% прожорливость и улучшенную на 10% читаемость экрана вне помещений.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать в конце февраля или начале марта 2017 года. Возможно, на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.