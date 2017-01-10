Представлен 5,7-дюймовый QHD+ широкоформатный дисплей для LG G6

LG Display анонсировала свою свежую разработку — первый в своем роде 5,7-дюймовый QHD+ LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9, предназначенный для использования в смартфонах.

LG G5 SE с 5,3-дюймовым QHD-дисплеем 16:9
LG G5 SE с 5,3-дюймовым QHD-дисплеем 16:9

Как специально отмечается в пресс-релизе, такой дисплей будет поставляться LG Electronics для следующего флагманского смартфона 2017 года выпуска. Предполагается, что речь идет о модели LG G6.

По мнению производителя, соотношение сторон 18:9 более удобно для просмотра видео, чем экраны 4:3, 3:2, 5:3 или 16:9, а также лучше оптимизировано для многозадачности с функциями разделения экрана. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Дисплей отличается тонкостью, толщина без учета защитного дисплея составляет менее 1 мм, и уменьшенными рамки вокруг экрана — на 20% сверху и 10% по бокам. Кроме того, производитель отмечает сниженную на 30% прожорливость и улучшенную на 10% читаемость экрана вне помещений.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать в конце февраля или начале марта 2017 года. Возможно, на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Источник
LG Display
Теги
смартфон LG дисплей LG Display LG G6

Комментарии

Материалы по теме

Cмартфон LG X style вышел в России

18 июля 2016

LG анонсировала смартфоны X Power, X Mach, X Style и X Max

16 июня 2016

LG показала первый в мире дисплей для смартфонов с разрешением 2560 x 1440 пикселей

21 августа 2013

LG представила недорогие смартфоны X5 и X Skin

5 июля 2016

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Обзор смартфона LG V20: последний практичный флагман

24 октября 2016
Из рубрикиТелефоны
Рассекречена цена смартфона ASUS ZenFone 3 Zoom
Смартфон Moto G5 Plus показался на живых фото
Больше половины рынка смартфонов Индии принадлежит китайским производителям

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 461
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 240
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 140
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77