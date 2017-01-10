Samsung тестирует складные смартфоны Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus, которые пока не были представлены официально.





По предварительным данным, Samsung сейчас тестирует в Китае модели с номерами SM-X9000 на базе Android 6.0.1 Marshmallow и SM-X9050 на базе Android 7.0 Nougat.

Предположительно, они соответствуют складным смартфонам Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями, которые разрабатываются в рамках проекта под кодовым названием Project Valley. Выход подобного устройства ожидается в 2017 году.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy X или Project Valley обладает 4K-дисплеем с PenTile-матрицей диагональю 5,1 или 5,7 дюйма. Также ожидается процессор Snapdragon 820, 3 ГБ RAM, слот для карточек microSD и несъемный аккумулятор. Впрочем, технические параметры могут претерпеть изменения.