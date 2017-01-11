Смартфон HTC U Ultra со вторым дисплеем показался на живых фото

Буквально за день до анонса HTC, на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка живых фотографий довольно хорошего качества. Предположительно, они показывают готовящийся к выпуску смартфон HTC U Ultra, также известного под кодовым названием HTC Ocean Note.





На фото демонстрируется смартфон в нескольких цветовых вариантах — белом, черном, золотистом и синем. Также в глаза бросается вспомогательный дисплей как у LG V10/V20, расположенный над основным, отображающий такую информацию, как погода, оповещения, дата и время, уровень заряда аккумулятора. Смартфон заключен в корпус с 2.5D-стеклом со скругленными кромками передней и задней стороне и металлической рамкой.

Интересно, что более ранние слухи сообщали о двойной основной камере. На фото же видно, что камера стандартная, одинарная, с двойной вспышкой и лазерным автофокусом. Также можно отметить порт USB Type-C.

По одной из версий, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной камерой с модулями на 24 Мп и 13 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 835, от 4 ГБ оперативной и от 64 ГБ встроенной флеш-памяти. По другой — Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, а камера использует тот же 12,3-мегапиксельный сенсор Sony, что и Pixel. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют HTC U Ultra может состояться на мероприятии, назначенном компанией HTC на 12 января 2017 года.