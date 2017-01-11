Samsung Galaxy C5 Pro, C7 Pro и C9 Pro показались на рекламном постере

Судя по всему, Samsung совсем скоро представит официально пополнение серии смартфонов C Pro — модели Galaxy C5 Pro и C7 Pro, в дополнение к уже продающемуся Galaxy C9 Pro. В частности, в Twitter появился промо-постер, посвященной серии. Опубликовал рекламное изображение пользователь под ником Mmddj_china с припиской "C is coming" (C грядет/близко). На постере смартфоны Galaxy C5 Pro, C7 Pro и C9 Pro показаны в трех цветовых версиях.


Мы уже писали, что дебют смартфонов Galaxy C5 Pro и C7 Pro был отложен до января 2017 года. По одной из версий, они могут поступить в продажу 21 января 2017 года.

По предварительным данным, оба смартфона оснащаются Super AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), диагональю 5,2 и 5,7 дюйма, соответственно, а также 16-мегапиксельными основными и фронтальными камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626 частотой 2,17 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Mmddj_china
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy C7 Pro Samsung Galaxy C5 Pro Samsung Galaxy C9 Pro

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