Флагманский смартфон Nokia 8 засветился на CES 2017

На выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, на стенде компании Qualcomm был обнаружен готовящийся к выпуску флагманский смартфон под брендом Nokia. Подробности о нем опубликовал видеоблог Total Tech среди других отчетов с CES.





По словам источника, смартфон известен под кодовым названием Nokia Supreme, а в продажу поступит как Nokia 8. Он получит 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельную фронтальную камеру, 24-мегапиксельную основную камеру с системой оптической стабилизации изображения, двойные фронтальные динамики.

Аппаратной основой станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Также упоминается об уменьшенной версии с Qualcomm Snapdragon 821 и 4 ГБ оперативной памяти.

Отметим, что на днях компания HMD Global представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. Он начнет продаваться в Китае 19 января. По словам производителя, Nokia 6 стал первым из нескольких Android-смартфонов под брендом Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2016. Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

В мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.

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