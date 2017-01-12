Samsung удалось вернуть 96% опасных Galaxy Note 7

Компании Samsung удалось вернуть 96% смартфонов Galaxy Note 7. Напомним, что гаджет, продажи которого начались в конце лета — начале осень 2016 года, оказался небезопасным, устройства периодически возгорались, что вылилось в один из самых грандиозных IT-скандалов за последнее время. Корейцы по-прежнему не назвали причину, из-за чего происходило воспламенение, но должны сделать это до конца января.

Предположение о том, что Galaxy Note 7 «взрывались» из-за аккумуляторов, возможно не подтвердится, так как Samsung SDI продолжает поставлять их для будущих смартфонов, включая Galaxy S8. 

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note7

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