Huawei назначила флагманский анонс на 26 февраля

Компания Huawei начала рассылать приглашения на пресс-мероприятие на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. Конференция состоится в воскресенье, 26 февраля.





Как ожидается, главным гвоздем мероприятия станут новые флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

По данным из бенчмарка GFXBench, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), восьмиядерным фирменным процессором HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ на накопителе. Что касается камер, то указана 12-мегапиксельная тыльная и 8-мегапиксельная фронтальная. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.