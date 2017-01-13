Двойная камера появится только у Samsung Galaxy S8 Plus

Согласно китайским источникам, компания Samsung завершила разработку дизайна Samsung Galaxy S8 и прототип будущего флагмана уже имеется на руках у топ-менеджеров производителя.





Согласно описанию прототипа, у Samsung Galaxy S8 не имеется аппаратной домашней кнопки. Если это окажется правдой, то Samsung Galaxy S8 станет первым устройством Galaxy без фирменной домашней кнопки, свойственной смартфонам Samsung.

Также отмечается, что двойная камера будет доступна только в старшей версии Samsung Galaxy S8 Plus, но не в простом Samsung Galaxy S8. По данным источника, диагональ Samsung Galaxy S8 Plus составит 6,2 дюйма, а Samsung Galaxy S8 — 5,7 дюйма.

Отметим, что в ноябре уже появлялись слухи о двух версиях Samsung Galaxy S8 с такими диагоналями. Предполагается, что флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.