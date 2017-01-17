Huawei Honor 6X с двойной камерой поступил в продажу в России

Компания Huawei начала продажи в России смартфона Honor 6X. Напомним, в октбяре 2016 года он был представлен в Китае, а на CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, состоялся международный релиз.


Смартфон предлагается в сером, серебристом и золотистом цветовых вариантах. Рекомендованная розничная цена Honor 6X составляет 16 990 рублей. При этом 17, 24 и 31 января в интернет-магазине shop.huawei.ru можно приобрести смартфон по специальной цене – 14 990 рублей. Речь идет о версии с с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.


Его главной изюминкой стала двойная основная камера, что пока редкость в смартфонах такой ценовой категории. Двойная камера на задней панели состоит из 12-мегапиксельной основной камеры со вспышкой и фазовым автофокусом, а также 2-мегапиксельной вспомогательной камеры. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Смартфон заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 655, аккумулятором емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Представлено три версии — с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе получили возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Размеры составляют 150,9 х 72,6 х 8,2 мм, а вес — 162 грамма.

Источник
Huawei
Теги
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