Apple готовит программу замены аккумуляторов iPhone 6

Компания Apple может готовить программу замены аккумуляторов для смартфонов iPhone 6. Об этом сообщил японский ресурс Mac Otakara. Пока неясно, связана ли программа iPhone 6 с существующей программой бесплатной замены аккумулятора iPhone 6s, запущенной в 2016 году.


Напомним, в ноябре Apple признала проблему iPhone 6s и запустила для них программу бесплатной замены аккумулятора. По словам Apple, данная проблема затронула небольшое количество iPhone 6s, произведенных в сентябре и октябре 2015 года.

Также у Apple предусмотрена аналогичная программа для iPhone 5, запущенная в августе 2014 года. Как тогда сообщалось, "небольшой процент" таких устройств, которые продавались в период с сентября 2012 года до января 2013 года, получили аккумуляторы, которые обеспечивают менее длительное время автономной работы и требуют более частой зарядки, чем обычно.

Источник
Mac Otakara
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