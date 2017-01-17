Флагманский Nokia P1 дебютирует на MWC 2017

Дебют флагманского смартфона Nokia P1 состоится на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Подробностями о грядущем флагмане Nokia поделился Worket через ВКонтакте.





По данным источника, Nokia P1 базируется на смартфоне Sharp Aquos Xx3, выпущенном в Японии с полгода назад. При этом флагман Nokia получит более продвинутые технические характеристики по сравнению с Sharp Aquos Xx3, включая новейший процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Так, Nokia P1 оснащается 5,3-дюймовым IGZO-дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass 5, разрешение не уточняется, 22,6-мегапиксельной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой. На правом торце смартфона расположится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Отдельно отмечается легкая защита от воды и пыли по стандартам IP55/IP57.

Предположительно, HMD выпустит смартфон в керамическом корпусе с 256 ГБ памяти за 950 долларов США и в стеклянном корпусе с металлической рамкой на 128 ГБ памяти за 800 долларов США.

Отметим, что на днях компания HMD Global представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. Он начнет продаваться в Китае 19 января. По словам производителя, Nokia 6 стал первым из нескольких Android-смартфонов под брендом Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2017. Уже известно, что следующий анонс, касающийся смартфонов под брендом Nokia, запланирован на 26 февраля.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.