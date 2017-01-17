Вышло обновление Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Android 7.0 Nougat для простых пользователей

Судя по всему, компания Samsung Electronics выполнила свое обещание и выпустила сегодня обновление прошивки до до Android 7.0 Nougat для простых пользователей флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile со ссылкой на пользователей с форума XDA-Devs.





Напомним, на прошлой неделе Samsung начала распространять финальную версию прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat среди участников программы бета-тестирования Galaxy Beta Program, которая проходила в США, Китае, Великобритании и Южной Корее.

Теперь же обновление начало распространяться среди простых пользователей смартфонов в Китае и Великобритании. Ранее Samsung подтверждала планы запуска апдейта в Европе 17 января.