Европейские HTC One M9 получат Android 7.0 Nougat в ближайшие две недели

Непривязанные к операторам европейские смартфоны HTC One M9 начнут обновляться до Android 7.0 Nougat в ближайшие две недели. Это подтвердил Грэм Уикер (Graham Wheeker), директор по продукту и сервисам HTC в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).


На прошлой неделе также в сети появилось сообщение европейские аппараты HTC 10, а также операторские версии HTC 10 получат Android 7.0 Nougat вместе с январским обновлением безопасности в течение трех недель. То есть обновление для европейских HTC 10 и HTC One M9 выйдут примерно в одно время.

Отметим, что американские HTC 10 One M9 и HTC 10 начали обновляться в декабре 2016 года.

Источник
Graham Wheeker
Теги
смартфон ANDROID HTC Android 7.0 Nougat HTC One M9

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