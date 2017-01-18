Европейские HTC One M9 получат Android 7.0 Nougat в ближайшие две недели

Непривязанные к операторам европейские смартфоны HTC One M9 начнут обновляться до Android 7.0 Nougat в ближайшие две недели. Это подтвердил Грэм Уикер (Graham Wheeker), директор по продукту и сервисам HTC в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).





На прошлой неделе также в сети появилось сообщение европейские аппараты HTC 10, а также операторские версии HTC 10 получат Android 7.0 Nougat вместе с январским обновлением безопасности в течение трех недель. То есть обновление для европейских HTC 10 и HTC One M9 выйдут примерно в одно время.

Отметим, что американские HTC 10 One M9 и HTC 10 начали обновляться в декабре 2016 года.