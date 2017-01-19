Защищенный от воды HTC 10 evo вышел в России

Компания HTC сообщила о начале продаж в России смартфона HTC 10 evo. Напомним, он был анонсирован в ноябре 2016 года. По дизайну HTC 10 evo сильно напоминает по дизайну HTC 10, но отличается по своим возможностям, например он получил защиту от воды и пыли по стандарту IP57, но лишился стандартного 3,5-мм разъема для наушников.


HTC 10 evo заключен в алюминиевый корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 16-мегапиксельной основной камерой с оптической системой стабилизации изображения и возможностью съемки 4K-видео, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdargon 810, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.


Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat c оболочкой HTC Sense.

В официальном онлайн-магазине HTC 10 evo предлагается в темно-сером цветовом варианте за 37 990 рублей.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC 10 evo

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