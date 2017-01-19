Первые Meizu Pro 6 Plus прибудут в Россию досрочно

Компания Meizu сообщила, что первая партия смартфонов Meizu Pro 6 Plus прибудет в Россию досрочно — 25 января. Это будет небольшая партия в версии 64 ГБ темно-серого цвета, которая разойдется среди совершивших оплаченные предзаказы покупателей.





Напомним, Meizu Pro 6 Plus был представлен в конце ноября 2016 года и позиционируется производителем как музыкальный флагман. В декабре он стал доступен для предзаказа в России в версии с 64 ГБ флеш-памяти по цене 34 990 рублей. В начале января также стало можно оформить предзаказ на Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 38 990 рублей.

Как отмечает производитель, Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ отличается не только большим накопителем, но и более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у 64-ГБ версии, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо десятиядерного Mali T800-10 у 64-ГБ версии. Ранее Meizu ожидала начала поставок смартфона в Россию в конце февраля-начале марта, после «Китайского Нового Года».