Характеристики Moto G5 Plus подтверждены бенчмарком

В сеть утекла подборка фотографий готовящегося к выпуску смартфона Moto G5 Plus, на экране которого выведены результаты бенчмарка CPU-Z.





Бенчмарк подтвердил, что Moto G5 Plus (модельный номер XT1685) базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, имеются 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Емкость аккумулятора не указана, но, предположительно, она составит 3100 мАч.

Напомним, анонс новых смартфонов серии Moto G ожидается 26 февраля 2017 года, к выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. Цена ожидается в размере 300 долларов США.